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На кладбище в Улан-Удэ произошла крупная кража

На кладбище в Улан-Удэ произошла крупная кража
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Общий размер ущерба превысил 100 тысяч рублей

В Улан-Удэ на кладбище «Центральное» неизвестные украли 17 информационных указателей. Общий размер ущерба превысил 100 тысяч рублей, сообщает МАУ «Специализированная служба».

Пропажа на кладбище в микрорайоне Стеклозавод была обнаружена 18 октября. На место происшествия полиция произвела осмотр и выявила следы обуви и протектора машины, на которой предположительно были вывезены указатели. Вероятнее всего, информационные указатели сдаются в пункты переработки вторичного сырья.

Лицам, причастным к совершению кражи, грозит наказание по статье 158 УК РФ. Статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. За приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в соответствии со статьей 175 УК РФ, грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Отметим, указатели были установлены на кладбище за счёт бюджета города. В соответствии с нормативными документами городские кладбища города должны быть оборудованы подобными указателями. Поэтому в обязательном порядке они будут восстановлены. Информационные указатели помогают ориентироваться на территории кладбища, облегчая горожанам поиск мест захоронений. 
кража кладбище

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