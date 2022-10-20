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В Иркутской области на заснеженной дороге автомобиль опрокинулся в кювет

В Иркутской области на заснеженной дороге автомобиль опрокинулся в кювет
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадали водитель и пассажирка

Сегодня, 20 октября, около семи часов утра произошло ДТП на 38 километре трассы А-331 «Вилюй» в Иркутской области. 36-летний водитель автомобиля «Нивы», ехавший в сторону Иркутска, допустил опрокидывание машины в кювет.

По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения.

В результате аварии мужчина и его 26-летняя пассажирка получили различные травмы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


В регионе выпал мокрый снег. В этой связи сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям, во избежание заносов и дорожно-транспортных происшествий, не совершать резких манёвров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

- Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колёс с покрытием проезжей части значительно снижается, - предупреждают дорожные полицейские.

ДТП

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