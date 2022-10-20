В Иркутской области на заснеженной дороге автомобиль опрокинулся в кювет





Сегодня, 20 октября, около семи часов утра произошло ДТП на 38 километре трассы А-331 «Вилюй» в Иркутской области. 36-летний водитель автомобиля «Нивы», ехавший в сторону Иркутска, допустил опрокидывание машины в кювет.По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения.В результате аварии мужчина и его 26-летняя пассажирка получили различные травмы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.В регионе выпал мокрый снег. В этой связи сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям, во избежание заносов и дорожно-транспортных происшествий, не совершать резких манёвров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.- Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колёс с покрытием проезжей части значительно снижается, - предупреждают дорожные полицейские.