По данным следствия, ущерб бюджету превысил 13 млн рублей
В Бурятии руководитель коммерческой организации, занимающейся сбором и транспортировкой твёрдых коммунальных отходов, обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о директоре ООО «Байкалэкосервис», базирующейся в селе Сотниково. Эта компания занимается утилизацией свалок в разных районах Бурятии, а также в Улан-Удэ.
- По версии следствия, руководитель предприятия в 2019 году заключил с министерством природных ресурсов республики три контракта об оказании услуг по ликвидации несанкционированных свалок в Улан-Удэ и районах республики. После исполнения контрактов подрядчик представил заказчику документы, содержащие недостоверные сведения о проведённом объёме работ и произведённым по ним затратам. На основании предоставленных документов из бюджета республики оплачены непроизведённые работы на сумму 13,4 млн рублей, - говорится в сообщении прокуратуры Бурятии.
Прокуратура республики для взыскания ущерба предъявила гражданский иск. В целях обеспечения возмещения причинённого вреда наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 17 млн рублей.
Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии глава мусорной компании обвиняется в крупном мошенничестве
Происшествия, Фото:
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