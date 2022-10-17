В Бурятии браконьер кидался гранатой и стрелял в инспектора и полицейского

Инцидент произошёл во время незаконной ловли омуля
В Иволгинском районе Бурятии произошёл инцидент с нападением браконьера на полицейских. Задержан 34-летний мужчина.
По данным следствия, всё произошло днём 6 октября, когда мужчина с приятелем незаконно ловили омуль в нерестовый период. Они рыбачили сетями на лодке на реке Селенга.
Браконьеров задержали инспекторы рыбоохраны. Один из мужчин, угрожая пистолетом, смог на лодке скрыться. Его соучастника с сетями и уловом доставили на пост, расположенный на берегу реки в селе Сотниково. Туда вскоре прибыли полицейские для составления процессуальных документов.
- Обвиняемый в это время добрался до дома, собрал знакомых, вместе с которыми на машине приехал к посту, где стал угрожать сотрудникам расправой. После выхватил гранату, похожую на боевую, и метнул её в одного из полицейских. Граната оказалась пиротехническим средством, предназначенным для игры в страйкбол, и вреда никому не причинила, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Позже обвиняемый выхватил пистолет, которым стал угрожать одному из инспекторов рыбоохраны и произвёл выстрел в его сторону. В этот момент нападавшего разоружили и задержали.
Мужчине предъявили обвинение по статьям «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти» и «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его соучастник в незаконном вылове рыбы находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Еще одно схожее уголовное дело расследуется в Кабанском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», этот инцидент произошёл 8 октября неподалёку от села Посольское. По версии одной из сторон, двое друзей ходили искать корову, когда на них якобы набросились полицейские. В МВД по Бурятии, в свою очередь, сообщили, что мужчины занимались незаконной ловлей рыбы, а при задержании оказали сопротивление. Когда один из них попытался завладеть табельным пистолетом, сотрудник и применил оружие, уточнили в МВД. Мужчина получил огнестрельное ранение грудной клетки.
На 29-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».
- По версии следствия, 8 октября подозреваемый вместе с приятелем на реке Селенге близи села Посольское при помощи лодки и рыболовных сетей в нерестовый период занимались незаконным выловом омуля. При возвращении на берег они были задержаны двумя сотрудниками полиции, которые представились и потребовали оставаться на месте. В этот момент подозреваемый схватил одного из полицейских за одежду, порвал куртку, после чего попытался завладеть его табельным оружием. Во время борьбы сотрудник произвёл выстрел и причинил ранение нападавшему. Его соучастник в это время попытался избавиться от рыбы, стал выбрасывать ее из мешка в воду, но не успел завершить свои действия. Вместе с остатками улова его задержали. Также к месту происшествия, услышав выстрелы, с ближайшего поста подоспели сотрудники рыбоохраны. Раненого мужчину доставили в больницу, - рассказали в следственном управлении.
Сейчас по обоим уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступлений.
В Бурятии браконьер кидался гранатой и стрелял в инспектора и полицейского
Происшествия, Фото:
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