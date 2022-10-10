10 октября

09 октября

Популярное

В Бурятии полицейский выстрелил в подозреваемого в браконьерстве

В Бурятии полицейский выстрелил в подозреваемого в браконьерстве
Происшествия, 
Раненого мужчину госпитализировали

Поздно вечером 8 октября неподалёку от села Посольское в Кабанском районе Бурятии произошёл инцидент со стрельбой.

Версию одной из сторон опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». В сообщении говорится, что двое друзей пошли к реке искать пропавшую корову. Здесь в кустах их подловили полицейские, которые находились в рейде по пресечению незаконной ловли рыбы.

«Сотрудники выскочили из кустов, и начали сверхсложное задержание опасных преступников, которые даже не сопротивлялись, да и преступниками не были. В какой-то момент пистолет одного из полицейских пошёл в ход, в стоявшего Дмитрия выстрелили в упор, пуля прошла через спину и застряла в шее. Мужчине сделали операцию, но его родственники боятся, что дело замнут», - говорится в сообщении «Весь Улан-Удэ».

В свою очередь, в МВД по Бурятии не подтвердили подобную информацию. В министерстве внутренних дел сообщили, что задержанные мужчины занимались незаконной добычей рыбы, а при задержании оказали сопротивление.

Произошло всё во время рейда полицейских совместно с сотрудниками рыбоохраны.

- По предварительной информации, при задержании ранее судимые улан-удэнцы 28 и 29 лет оказали злостное неповиновение, а один из них попытался завладеть табельным оружием. В соответствии с законом «О полиции», сотрудник применил табельное оружие, в результате чего злоумышленник с ранением грудной клетки госпитализирован в медучреждение. Второй задержан полицейскими, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

У задержанных изъяли нож, перцовый баллончик, резиновую лодку и выловленный омуль, добавили в МВД.

В министерстве внутренних дел республики по факту применения табельного оружия назначена служебная проверка. Собранные материалы направлены в следственный отдел по Кабанскому району СУ СК России по Бурятии для принятия процессуального решения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
полиция браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры
В Улан-Удэ росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры
Происшествия, 10.10.2022
Пострадавший лежал в задымлённой квартире и не мог встать сам
Турист из Монголии пытался тайком ввезти в Бурятию партию сигарет
Турист из Монголии пытался тайком ввезти в Бурятию партию сигарет
Происшествия, 10.10.2022
Изъятое количество блоков сигарет в 19 раз превышает норму
«Отдохнули»: Выходные в Бурятии отметились всплеском «пьяных» ДТП
«Отдохнули»: Выходные в Бурятии отметились всплеском «пьяных» ДТП
Происшествия, 10.10.2022
Аварии с пострадавшими произошли в Улан-Удэ и нескольких районах
Улан-удэнца и его подельника из Китая осудили за контрабанду леса
Улан-удэнца и его подельника из Китая осудили за контрабанду леса
Происшествия, 10.10.2022
Мужчин задержали таможенники и сотрудники УФСБ
В Иркутской области водитель Toyota Crown погиб в столкновении с поездом
Происшествия, 10.10.2022
Мужчина проигнорировал красный сигнал светофора
Самосвал оставил дома в центре Улан-Удэ без света
Самосвал оставил дома в центре Улан-Удэ без света
Происшествия, 10.10.2022
Электроэнергии не было более пяти часов 
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
Происшествия, 10.10.2022
Спасатели отправились на поиски рано утром 
Жителей Усть-Ордынского округа осудили за похищение людей и угон
Жителей Усть-Ордынского округа осудили за похищение людей и угон
Происшествия, 09.10.2022
В Эхирит-Булагатском районе вынесен приговор двум мужчинам
В Северобайкальске ликвидировали крупный пожар
В Северобайкальске ликвидировали крупный пожар
Происшествия, 09.10.2022
Горели два неэксплуатируемых здания и складское помещение
В Иркутске осудили за мошенничество на сумму свыше 59 млн рублей
В Иркутске осудили за мошенничество на сумму свыше 59 млн рублей
Происшествия, 09.10.2022
Трём местным жителям вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при закупке молочной продукции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^