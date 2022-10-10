В Бурятии полицейский выстрелил в подозреваемого в браконьерстве

Раненого мужчину госпитализировали



Поздно вечером 8 октября неподалёку от села Посольское в Кабанском районе Бурятии произошёл инцидент со стрельбой.



Версию одной из сторон опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». В сообщении говорится, что двое друзей пошли к реке искать пропавшую корову. Здесь в кустах их подловили полицейские, которые находились в рейде по пресечению незаконной ловли рыбы.



«Сотрудники выскочили из кустов, и начали сверхсложное задержание опасных преступников, которые даже не сопротивлялись, да и преступниками не были. В какой-то момент пистолет одного из полицейских пошёл в ход, в стоявшего Дмитрия выстрелили в упор, пуля прошла через спину и застряла в шее. Мужчине сделали операцию, но его родственники боятся, что дело замнут», - говорится в сообщении «Весь Улан-Удэ».



В свою очередь, в МВД по Бурятии не подтвердили подобную информацию. В министерстве внутренних дел сообщили, что задержанные мужчины занимались незаконной добычей рыбы, а при задержании оказали сопротивление.



Произошло всё во время рейда полицейских совместно с сотрудниками рыбоохраны.



- По предварительной информации, при задержании ранее судимые улан-удэнцы 28 и 29 лет оказали злостное неповиновение, а один из них попытался завладеть табельным оружием. В соответствии с законом «О полиции», сотрудник применил табельное оружие, в результате чего злоумышленник с ранением грудной клетки госпитализирован в медучреждение. Второй задержан полицейскими, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



У задержанных изъяли нож, перцовый баллончик, резиновую лодку и выловленный омуль, добавили в МВД.



В министерстве внутренних дел республики по факту применения табельного оружия назначена служебная проверка. Собранные материалы направлены в следственный отдел по Кабанскому району СУ СК России по Бурятии для принятия процессуального решения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

