14 октября

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В Бурятии пропавшую мать двоих детей нашли мёртвой

В Бурятии пропавшую мать двоих детей нашли мёртвой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед исчезновением девушка оформила завещание

Днём 13 октября в лесу неподалёку от посёлка Каменск в Кабанском районе Бурятии работник лесного хозяйства нашёл тело девушки, на котором были травмы. Погибшей оказалась 27-летняя местная жительница, которая две недели числилась пропавшей без вести. Всё это время шли её поиски.

- По данным следствия, девушка проживала в посёлке Каменск с сожителем. Они воспитывали двух малолетних детей. 27 сентября она отвела малышей в детский сад, затем съездила в районный центр, где посетила нотариуса и оформила завещание. После этого вернулась домой, сделала несколько телефонных звонков родственникам, а после полудня ушла в неизвестном направлении и обратно не вернулась. Документы, деньги и личные вещи с собой не взяла. По заявлению родственников сотрудники правоохранительных органов вели поиски пропавшей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Следователи возбудили и расследуют уголовное дело об убийстве. Однако также детально проверяются несколько версий, в том числе, что девушка совершила самоубийство. Также будут проводиться медицинская, медико-криминалистическая и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

смерть

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