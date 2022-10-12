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В Бурятии будут судить директора энергосбытовой компании

В Бурятии будут судить директора энергосбытовой компании
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Речь идёт об ущербе в 14 миллионов

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, занимающейся сбытом электроэнергии, сообщило республиканское МВД. 40-летняя женщина обвиняется в причинении гарантирующему поставщику ущерба в особо крупном размере.

- Следствием установлено, что с января 2019 года по декабрь 2020 года 40-летняя директор энергосбытовой компании, используя своё служебное положение и действуя в нарушение заключенного договора купли-продажи между её организацией и гарантирующим поставщиком, предоставляла ему заниженные сведения потребляемой энергии. Это привело к уменьшению денежных средств, подлежащих уплате, на сумму 14 миллионов рублей. Средства аккумулировались на счёте энергосбытовой организации, - сообщает МВД по Бурятии.

Нарушения вскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД России по Улан-Удэ.

Обвиняемая вину не признала. Также, отмечают в министерстве внутренних дел, она активно противодействовала органам предварительного следствия.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательная база. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Бурятии. 
энергоснабжение

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