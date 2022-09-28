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Ночной пожар разбудил жильцов дома в Иркутской области

Ночной пожар разбудил жильцов дома в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Спасли трёх человек

Сегодня ночью в городе Усть-Илимске улице Наймушина произошёл пожар в многоквартирном пятиэтажном доме. В три часа ночи жильцы дома позвонили в пожарную службу и сообщили о задымлении в подъезде. К месту пожара были направлены шесть пожарных расчётов, в том числе автоцистерны, автолестница и подъёмник.

Горел электрощиток на четвёртом этаже. На верхних этажах наблюдалось сильное задымление. Десять человек самостоятельно покинули свои квартиры. Звеном газодымощитной службы с пятого этажа при помощи спасательных устройств были спасены ещё трое жильцов из квартир, где люди продолжали спать, не подозревая о происходящем. В то же время на лестничной клетке происходило тушение возгорания. В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован, ещё в течение получаса последствия пожара устранены. Люди смогли вернуться в свои квартиры после проветривания помещений.



Огонь уничтожил электрощиток в коридоре и повредил потолок на площади 10 квадратных метров.

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 


Иркутская область пожар

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