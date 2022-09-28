Ночной пожар разбудил жильцов дома в Иркутской области

















Сегодня ночью в городе Усть-Илимске улице Наймушина произошёл пожар в многоквартирном пятиэтажном доме. В три часа ночи жильцы дома позвонили в пожарную службу и сообщили о задымлении в подъезде. К месту пожара были направлены шесть пожарных расчётов, в том числе автоцистерны, автолестница и подъёмник.Горел электрощиток на четвёртом этаже. На верхних этажах наблюдалось сильное задымление. Десять человек самостоятельно покинули свои квартиры. Звеном газодымощитной службы с пятого этажа при помощи спасательных устройств были спасены ещё трое жильцов из квартир, где люди продолжали спать, не подозревая о происходящем. В то же время на лестничной клетке происходило тушение возгорания. В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован, ещё в течение получаса последствия пожара устранены. Люди смогли вернуться в свои квартиры после проветривания помещений.Огонь уничтожил электрощиток в коридоре и повредил потолок на площади 10 квадратных метров.Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.