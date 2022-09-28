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В Бурятии произошёл пожар из-за невыключенной плиты

В Бурятии произошёл пожар из-за невыключенной плиты
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар первыми заметили соседи

Вечером 27 сентября на единый номер вызова экстренных служб 112 в Бурятии позвонили жители села Новая Брянь. Они сообщили, что в окне четвёртого этажа дома виден огонь.

Когда пожарные прибыли на место, в квартире было сильное задымление. Открытый огонь ликвидировали за 20 минут.


Как выяснилось, 31-летняя хозяйка квартиры забыла выключить на кухне электроплиту. От неё загорелся тюль, далее огонь перешёл на кухонный уголок и обои.

- В то время, когда на кухне происходило горение, хозяйка с 10-летним сыном находились в другой комнате, поэтому не сразу обнаружила возгорание. Благодаря бдительности соседей и оперативной работе пожарных никто не пострадал, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара в квартире закопчены стены, повреждены электроприборы, сгорели кухонный уголок и тюль. На время ремонта женщина с сыном будут проживать у родственников.

пожар

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