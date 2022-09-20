Молодой человек пытался прятаться в районах
В Иволгинском районе Бурятии расследуется уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, а также угоне.
В мае 2022 года трое человек совершили кражу из магазина. Их добычей стали энергетические напитки.
Воры воспользовались тем, что кассир не наблюдал за их действиями. Молодые люди сложили напитки с витрины в сумку и покинули магазин.
Главным подозреваемым по данному уголовному делу стал 18-летний местный житель.
Также в июне подозреваемый угнал со двора автомобиль своего отчима, на котором будучи пьяным отправился в соседний регион, где был задержан экипажем ГИБДД.
После этого молодой человек скрывался в районах Бурятии, зарабатывая на жизнь случайными подработками.
- На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 п. «а» статьи 158 и частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса. Следствие продолжается, - сообщили в МВД по Бурятии.
18-летний житель Бурятии попался на краже энергетиков и на угоне
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