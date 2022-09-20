Всё случилось утром
Сегодня ранним утром произошёл пожар в детском саду в посёлке Янчукан Северо-Байкальского района Бурятии. Сообщение об этом пожарные получили в 7:15.
- Пожар на площади 15 кв.м ликвидировала добровольная пожарная дружина. В результате возгорания повреждена оргтехника и закоптились стены, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Пострадавших нет. Детский сад посещает девять детей. Однако поскольку всё произошло до восьми часов утра, детей ещё не было.
Для установления причин возгорания из посёлка Новый Уоян выехал дознаватель.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 8 сентября произошёл пожар в школе №3 в Бичуре.
В Бурятии произошёл пожар в детсаду
Происшествия, Фото:
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