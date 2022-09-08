Чтобы потушить пожар, школу полностью обесточили
В школе в селе Бичура в Бурятии отменили занятия из-за утреннего возгорания.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в школе №3 произошёл утром, до начала уроков. Когда пожарные прибыли на место, шёл дым со второго этажа. Возгорание, как выяснилось, произошло в электрощитовой.
- Установлено возгорание электрощита в кабинете завхоза. Эвакуация не потребовалась, учеников в здании не было. Семь человек персонала самостоятельно эвакуировались в безопасное место, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожарные вызвали бригаду РЭС.
Энергетики отключили электричество на подстанции, здание школы оказалось обесточено полностью. После пожарные полностью ликвидировали возгорание и установили дымоотсос для устранения задымления в здании.
В результате пожара электрический щит выгорел полностью, провода, идущие в другие помещения, оплавлены.
Занятия для 70 учеников 9-11 классов занятия отменены. Младшие классы переведены во второй корпус.
В школе в Бурятии отменили занятия из-за пожара
Происшествия, Фото:
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