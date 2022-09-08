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В школе в Бурятии отменили занятия из-за пожара

В школе в Бурятии отменили занятия из-за пожара
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Чтобы потушить пожар, школу полностью обесточили

В школе в селе Бичура в Бурятии отменили занятия из-за утреннего возгорания.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в школе №3 произошёл утром, до начала уроков. Когда пожарные прибыли на место, шёл дым со второго этажа. Возгорание, как выяснилось, произошло в электрощитовой.

- Установлено возгорание электрощита в кабинете завхоза. Эвакуация не потребовалась, учеников в здании не было. Семь человек персонала самостоятельно эвакуировались в безопасное место, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожарные вызвали бригаду РЭС.

Энергетики отключили электричество на подстанции, здание школы оказалось обесточено полностью. После пожарные полностью ликвидировали возгорание и установили дымоотсос для устранения задымления в здании.

В результате пожара электрический щит выгорел полностью, провода, идущие в другие помещения, оплавлены.

Занятия для 70 учеников 9-11 классов занятия отменены. Младшие классы переведены во второй корпус.
школа пожар

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