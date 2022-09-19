Жительница Бурятии нашла в огороде гранату времён Первой мировой войны

В Заиграевском районе Бурятии жительница села Унэгэтэй занималась садоводческими работами на приусадебном участке, когда выкопала неожиданную находку. Женщина нашла гранату, о чём сообщила в полицию.
- На место незамедлительно выехали взрывотехники. Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН обследовали предмет и установили, что это боевая граната системы «Милс» образца 1915 года, со следами коррозии, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Гранату взрывотехники вывезли за пределы села и обезвредили с помощью ствольного разрушителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле улан-удэнец, купивший дом в СНТ «Сибиряк», нашёл на участке снаряд.