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Жительница Бурятии нашла в огороде гранату времён Первой мировой войны

Жительница Бурятии нашла в огороде гранату времён Первой мировой войны
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники

В Заиграевском районе Бурятии жительница села Унэгэтэй занималась садоводческими работами на приусадебном участке, когда выкопала неожиданную находку. Женщина нашла гранату, о чём сообщила в полицию.


- На место незамедлительно выехали взрывотехники. Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН обследовали предмет и установили, что это боевая граната системы «Милс» образца 1915 года, со следами коррозии, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Гранату взрывотехники вывезли за пределы села и обезвредили с помощью ствольного разрушителя.



Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле улан-удэнец, купивший дом в СНТ «Сибиряк», нашёл на участке снаряд.


граната Росгвардия

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