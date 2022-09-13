В Бурятии застрелили сборщика кедровых шишек

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Пока точно не ясно, был ли это несчастный случай или убийство



В Селенгинском районе Бурятии, в 30 километрах от посёлка Таёжный погиб сборщик кедровых шишек. Его застрелил напарник.



Задержанному подозреваемому 42 года. Он признался, что стрелял, но заверяет, что произошло это случайно. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах трагедии; пока же возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



По данным следствия, 23 августа группа местных жителей приехала в тайгу для сбора кедровой шишки. В лесу они обустроили стоянку. 10 сентября один из них отвёз запасы шишки в деревню, а обратно привёз продукты и спиртное.



Двое напарников стали распивать алкоголь и пили всю ночь. А под утро взяли карабин и ушли с ним со стоянки, решив пострелять. Когда первый мужчина сделал выстрел в воздух, затвор заклинило, и стрелок отложил оружие.



- Из показаний подозреваемого следует, что он подобрал ружьё, принялся дёргать затвор, а когда удалось дослать патрон в патронник, случайно нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и пуля попала сидевшему неподалеку напарнику в шею. От полученных повреждений он скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Мужчина прибежал на стоянку и поначалу сообщил остальным, что напарник погиб по своей вине, в результате несчастного случая. Однако следственно-оперативная группа, осмотрев тело, сразу же поняла, что погибшему стреляли в спину.



После этого на допросе подозреваемый признал, что выстрелил в напарника. При этом мужчина отрицает, что сделал это умышленно.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Для проверки версии подозреваемого будет назначен и проведён комплекс необходимых судебных экспертиз и исследований, включая медико-криминалистические, химические и баллистические. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по завершении расследования на основании всех собранных доказательств, - отметили в следственном управлении.



