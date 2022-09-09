В Бурятии убийца девятиклассника получил 24 года колонии

Убийца школьника устроил кровавую расправу в доме родственников
Верховный суд Бурятии приговорил к 24,5 годам лишения свободы мужчину, убившего девятиклассника в селе Малый Куналей Бичурского района.
Трагедия произошла в конце ноября 2020 года. Пьяный местный житель устроил расправу в доме родственников, куда пришёл в поисках своей жены. Держа нож, незваный гость угрожал убить их, если ему не ответят, где его супруга.
Чтобы окончательно запугать людей, мужчина пырнул ножом в живот свою тёщу.
На защиту своей матери встал её сын, ученик девятого класса. Он заслонил собой маму и просил буйного дебошира успокоиться и убрать оружие. Однако нападавший в ответ ударил подростка ножом в грудную клетку.
Мальчик умер на месте происшествия от обильной кровопотери.
После этого убийца, демонстрируя нож, пригрозил оставшимся в доме трём взрослым никуда не выходить и не звонить. Одна женщина, сильно испугавшись, всё же выбежала в коридор. Но мужчина догнал её и «наказал», ударив ножом в живот.
Чтобы ещё больше запугать родственников, он с силой бил ножом по столу и по телевизору, сломав его.
Продолжая кровавую расправу, убийца также ударил ножом в бедро ещё одну родственницу.
Тем же вечером к месту происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. Он объявил, что нападавший задержан и должен пройти в служебную машину. Убийца отказался подчиняться и напал на полицейского.
Так, он ударил его головой по лицу. К счастью, участковому удалось скрутить буйного преступника и заковать его в наручники.
Приговором суда мужчина признан виновным в убийстве, угрозе убийством, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном повреждении имущества, применении насилия к представителю власти.
- Ему назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Летом прошлого года погибший подросток был награждён медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага» посмертно. Награду вручили его матери, которую ценой своей жизни спас отважный школьник.
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Происшествия, Фото:
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