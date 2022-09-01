В Бурятии трактор с водителем сорвался в реку

По предварительной информации, водитель погиб



Сегодня в 12.30 в МЧС поступила информация о происшествии в Курумканском районе Бурятии.



- Поступило сообщение о том, что в 10 км от села Барагхан трактор совершил съезд с моста в реку Сормах. По предварительной информации, водитель трактора утонул, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Для проверки на место выехали сотрудники МВД.



Информация уточняется.



