По предварительной информации, водитель погиб
Сегодня в 12.30 в МЧС поступила информация о происшествии в Курумканском районе Бурятии.
- Поступило сообщение о том, что в 10 км от села Барагхан трактор совершил съезд с моста в реку Сормах. По предварительной информации, водитель трактора утонул, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Для проверки на место выехали сотрудники МВД.
Информация уточняется.
В Бурятии трактор с водителем сорвался в реку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По предварительной информации, водитель погиб
Поджигатель пытался скрыться
Обманутыми оказались как минимум 12 пожилых человек
Воровка пояснила, что ей нужны были деньги
Пострадали три человека
«Словно кто-то специально смывает в унитаз этот неспецифичный для канализации мусор», - говорят специалисты
Вор планировал сдать детали в пункт приёма металла
Нелицеприятное зрелище увидели не только взрослые, но и дети
Погибшему было всего 20 лет
Мужчине ужесточили наказание
Мужчина не являлся на регистрацию, ещё и вновь совершил преступление
Нарушителя запечатлели на видео
Молодой человек убил одного нового знакомого и сильно избил другого
Трагедия произошла на железной дороге
«Обезумев от ужаса, я кричала и просила помощи», - рассказала мама ребёнка