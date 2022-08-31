Молодой человек убил одного нового знакомого и сильно избил другого
В Улан-Удэ 24-летний молодой человек, совершивший убийство из-за нелепой ситуации, теперь нескоро выйдет на свободу.
Трагедия произошла 23 марта 2022 года. Тем вечером молодой человек вместе с сожительницей пришёл в гости к её друзьям в садовое товарищество «Строитель». Никого из этой компании гость не знал.
Во время застолья пьяный молодой человек перепутал новых знакомых. Из-за этого внезапно вспыхнула ссора с одним из них.
Вместе они вышли на улицу, где молодой человек повалил недавнего собутыльника на землю и стал избивать. На выручку мужчине из дома поспешил приятель. Парень, переключившись на нового противника, также стал бить его кулаками по лицу. А затем схватил деревянный брусок и с силой нанёс им удары обоим мужчинам по голове.
Один из избитых – 35-летний хозяин дома – скончался на месте. Его 34-летнего приятеля с травмами госпитализировали в республиканскую клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Приговором суда молодому человеку назначено 11 лет и 6 месяцев лишения свободы; сидеть он будет в колонии строгого режима.
В Улан-Удэ конфликт из-за путаницы с именами обернулся убийством
Происшествия, Фото:
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