В Улан-Удэ конфликт из-за путаницы с именами обернулся убийством

Молодой человек убил одного нового знакомого и сильно избил другого



В Улан-Удэ 24-летний молодой человек, совершивший убийство из-за нелепой ситуации, теперь нескоро выйдет на свободу.



Трагедия произошла 23 марта 2022 года. Тем вечером молодой человек вместе с сожительницей пришёл в гости к её друзьям в садовое товарищество «Строитель». Никого из этой компании гость не знал.



Во время застолья пьяный молодой человек перепутал новых знакомых. Из-за этого внезапно вспыхнула ссора с одним из них.



Вместе они вышли на улицу, где молодой человек повалил недавнего собутыльника на землю и стал избивать. На выручку мужчине из дома поспешил приятель. Парень, переключившись на нового противника, также стал бить его кулаками по лицу. А затем схватил деревянный брусок и с силой нанёс им удары обоим мужчинам по голове.



Один из избитых – 35-летний хозяин дома – скончался на месте. Его 34-летнего приятеля с травмами госпитализировали в республиканскую клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.



Приговором суда молодому человеку назначено 11 лет и 6 месяцев лишения свободы; сидеть он будет в колонии строгого режима.

