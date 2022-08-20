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В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина

В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Столкновение трамвая и автомобиля произошло по улице Ботанической

Сегодня утром в Улан-Удэ произошло ДТП. В 08.35 по улице Ботанической произошло столкновение трамвая и автомобиля «Ниссан Альмера».

- Водителя легкового автомобиля мужчину 1948 г.р. госпитализировали в больницу, в трамвае пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 18 августа на улице Ключевская, напротив десятого корпуса ВСГУТУ. Трамвай насмерть сбил женщину. Личность погибшей пока не установлена.

ДТП

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