В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина

Столкновение трамвая и автомобиля произошло по улице Ботанической
Сегодня утром в Улан-Удэ произошло ДТП. В 08.35 по улице Ботанической произошло столкновение трамвая и автомобиля «Ниссан Альмера».
- Водителя легкового автомобиля мужчину 1948 г.р. госпитализировали в больницу, в трамвае пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 18 августа на улице Ключевская, напротив десятого корпуса ВСГУТУ. Трамвай насмерть сбил женщину. Личность погибшей
пока не установлена.
Столкновение трамвая и автомобиля произошло по улице Ботанической
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