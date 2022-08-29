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Житель Бурятии погиб от бензопилы

Житель Бурятии погиб от бензопилы
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Трагедия произошла во время заготовки дров

Днём 28 августа во дворе одного из домов в селе Никольск в Кабанском районе Бурятии обнаружили тело 46-летнего мужчины с рвано-резаной раной шеи. Рядом с телом лежала бензопила, с которой мужчина работал по хозяйству. Следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, днём мужчина вышел во двор дома, где при помощи цепной бензиновой пилы стал готовить дрова, а также выполнял другую работу по хозяйству. Погиб он в результате несчастного случая.

- По характеру и механизму образования, смертельное повреждение он мог получить, когда в очередной раз заводил пилу. При этом, вероятно, мужчина пытался запустить двигатель на весу, держа пилу одной рукой за рукоять, а другой дергал трос стартера. Когда пила завелась, при возвратном движении работающим цепным механизмом он случайно задел шею. Рана оказалась глубокой, пересекла крупную артерию, отчего мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.

Следователи отмечают, что происшествия, связанные с электро- или бензоинструментами нередки, в том числе, со смертельным исходом. Многие из таких случаев связаны с нарушением правил безопасности при использовании различных пил с дисковыми или цепными механизмами, углошлифовальных машин и других режущих инструментов. Жителей просят соблюдать технику безопасности.
смерть несчастный случай

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