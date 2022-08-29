Информацию о наезде трамвая на пешехода опровергли
Сегодня утром в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия» опубликовали короткое видео с подписью «Срочно! На «Стрелке» трамвай сбил пешехода». На кадрах были сняты остановившийся трамвай и лежащая на остановке женщина.
Впрочем, как оказалось, никакого ДТП с наездом трамвая на пешехода не было. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии. Выяснилось, что у женщины, стоявшей на трамвайной остановке, резко ухудшилось самочувствие и она, вероятно, потеряла сознание.
В МУП «Управление трамвая» пояснили, что медиков как раз вызвал диспетчер.
- Со слов водителя, женщина уже лежала на остановке. На место диспетчер вызвал скорую помощь и ГИБДД, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Движение трамваев не останавливалось, на месте работают оперативные службы.
Позже информацию о происшествии из телеграм-канала удалили.
Между тем, в последнее время в Улан-Удэ участились ДТП с участием трамваев. С начала года в столице Бурятии произошло уже 19 таких аварий, в которых пострадали три человека, а один погиб.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 августа на улице Ключевская трамвай насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку.
В Улан-Удэ женщина потеряла сознание на трамвайной остановке
Происшествия, Фото:
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