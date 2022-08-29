В центре города случилось ДТП
В воскресенье, 28 августа, в Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи. Это произошло из-за ДТП и выезда автомобиля на рельсы на перегоне площадь Советов – Элеватор. Авария случилась в 19:03.
Было закрыто в одну сторону движение маршрутов трамваев № 1,4,7 от остановки «Лицей» в сторону города, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года в столице Бурятии произошло уже 19 ДТП с участием трамваев, в которых пострадало три человека, а один погиб.
Так, 18 августа, под колёсами трамвая на улице Ключевская погибла пожилая женщина.
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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