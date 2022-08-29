29 августа

28 августа

Популярное

В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи

В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В центре города случилось ДТП

В воскресенье, 28 августа, в Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи. Это произошло из-за ДТП и выезда автомобиля на рельсы на перегоне площадь Советов – Элеватор. Авария случилась в 19:03.

Было закрыто в одну сторону движение маршрутов трамваев № 1,4,7 от остановки «Лицей» в сторону города, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года в столице Бурятии произошло уже 19 ДТП с участием трамваев, в которых пострадало три человека, а один погиб.

Так, 18 августа, под колёсами трамвая на улице Ключевская погибла пожилая женщина.
трамвай ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Север Бурятии тряхнуло
Север Бурятии тряхнуло
Происшествия, 29.08.2022
В населённых пунктах толчки не ощущались 
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, 29.08.2022
В центре города случилось ДТП
В Бурятии водитель УАЗа сбил велосипедиста
В Бурятии водитель УАЗа сбил велосипедиста
Происшествия, 28.08.2022
Пострадавшего доставили в медучреждение
В Иркутской области пройдёт проверка по факту ДТП с участием автобуса
В Иркутской области пройдёт проверка по факту ДТП с участием автобуса
Происшествия, 28.08.2022
После аварии семь человек обратились за медицинской помощью
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое полицейских
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое полицейских
Происшествия, 26.08.2022
Полицейский автомобиль стал участником тройного ДТП
В Иркутске лишённый прав таксист пытался подкупить автоинспектора
В Иркутске лишённый прав таксист пытался подкупить автоинспектора
Происшествия, 26.08.2022
Мужчина пересел на заднее сиденье и аккуратно положил деньги
В Бурятии неизвестные пироманы совершили семь поджогов за ночь
В Бурятии неизвестные пироманы совершили семь поджогов за ночь
Происшествия, 26.08.2022
В посёлке Новый Уоян произошла очередная серия поджогов
В Бурятии вынесли приговор парням, которые отрезали ухо пенсионеру и убили его
В Бурятии вынесли приговор парням, которые отрезали ухо пенсионеру и убили его
Происшествия, 26.08.2022
Причастный к преступлению подросток отделался условным наказанием

В Забайкалье утонул рыбак
В Забайкалье утонул рыбак
Происшествия, 26.08.2022
Мужчина погиб на реке Сюльбан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^