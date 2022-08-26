В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое полицейских

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В результате ДТП пострадали водитель и пассажир полицейского «УАЗа». Они с травмами были госпитализированы в больницу.



- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил старший инспектор по особым поручениям ОИОС МВД по Бурятии Валерий Цыбиктаров.





В пятницу, 26 августа, в Улан-Удэ полицейский автомобиль перевернулся на бок, попав в тройное ДТП.Автоавария произошла около 14.40 часов на улице Дорожная, в районе остановки «КПП». Столкнулись полицейский автомобиль «УАЗ Патриот» и автомобили «Дэу» и «Ниссан».Момент столкновения сняла камера наблюдения, видео опубликовал Telegram-канал «ДТП TV RUS». На нём видно, что столкновение произошло на перекрёстке, когда полицейские ехали на довольно высокой скорости. «Babr Mash» уточняет, что правоохранители следовали с сиренами на вызов.