25 августа

24 августа

Популярное

Улан-удэнец украл IPhone за 60 тысяч

Улан-удэнец украл IPhone за 60 тысяч
Происшествия, 
Телефон обронил подросток на электросамокате

В Октябрьском районе Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже дорогого смартфона, сообщили в МВД по Бурятии.

22 августа в полицию обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что в районе дома № 64 на проспекте Строителей неизвестный украл у её несовершеннолетнего сына IPhone стоимостью 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что в тот день подросток вместе с другом направились в ателье, расположенное на территории КСК, забрать вещи. Ожидая друга, парень катался во дворе на электросамокате. По его словам, именно тогда телефон и выпал из кармана. Пропажу он обнаружил позже.

24 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний улан-удэнец, живущий недалеко от места, где подросток потерял телефон. IPhone у него изъяли.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии автомобилист припарковался в Байкале
В Бурятии автомобилист припарковался в Байкале
Происшествия, 25.08.2022
Машину турист поставил в воде, чтобы было удобнее достать доску для сёрфинга
Улан-удэнец украл из дачи DVD-плеер и детские игрушки
Улан-удэнец украл из дачи DVD-плеер и детские игрушки
Происшествия, 25.08.2022
Вором оказался мужчина, которому дали кров
Улан-удэнец украл IPhone за 60 тысяч
Улан-удэнец украл IPhone за 60 тысяч
Происшествия, 25.08.2022
Телефон обронил подросток на электросамокате
В Бурятии железнодорожник обвиняется во взятках более чем на 5 млн
В Бурятии железнодорожник обвиняется во взятках более чем на 5 млн
Происшествия, 25.08.2022
Всего фигуранту дела инкриминируется 30 эпизодов коррупции
Читинец ограбил комиссионный магазин
Читинец ограбил комиссионный магазин
Происшествия, 25.08.2022
Мужчина открыто похитил два сотовых телефона
В Забайкалье утонула 24-летняя девушка
В Забайкалье утонула 24-летняя девушка
Происшествия, 24.08.2022
Она погибла на реке Газимур
Житель Бурятии набросился с ножом на друга
Житель Бурятии набросился с ножом на друга
Происшествия, 24.08.2022
Добить жертву помешали очевидцы
В Бурятии потерявшегося в лесу мужчину нашли мёртвым
В Бурятии потерявшегося в лесу мужчину нашли мёртвым
Происшествия, 24.08.2022
Назначена судебно-медицинская экспертиза
В Бурятии «чёрный» лесоруб ехал пьяным за рулём
В Бурятии «чёрный» лесоруб ехал пьяным за рулём
Происшествия, 24.08.2022
Для помощи автоинспекторам приехали росгвардейцы
В Бурятии сгорели два гаража и автомобиль
В Бурятии сгорели два гаража и автомобиль
Происшествия, 24.08.2022
Ущерб от одного из пожаров составил 800 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^