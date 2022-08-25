Телефон обронил подросток на электросамокате
В Октябрьском районе Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже дорогого смартфона, сообщили в МВД по Бурятии.
22 августа в полицию обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что в районе дома № 64 на проспекте Строителей неизвестный украл у её несовершеннолетнего сына IPhone стоимостью 60 тысяч рублей.
Выяснилось, что в тот день подросток вместе с другом направились в ателье, расположенное на территории КСК, забрать вещи. Ожидая друга, парень катался во дворе на электросамокате. По его словам, именно тогда телефон и выпал из кармана. Пропажу он обнаружил позже.
24 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний улан-удэнец, живущий недалеко от места, где подросток потерял телефон. IPhone у него изъяли.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Улан-удэнец украл IPhone за 60 тысяч
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