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В Улан-Удэ перевозчика марихуаны выдал сильный запах

В Улан-Удэ перевозчика марихуаны выдал сильный запах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Любителю каннабиса 18 лет

Около двух часов ночи 12 августа в Улан-Удэ в ходе несения службы сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ». Когда автоиспектор приблизился, то почувствовал настолько устойчивый запах марихуаны, что всё стало понятно само собой.

- В ходе досмотра автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились наркосодержащие растения. Владельцем «багажа» оказался 18-летний пассажир автомобиля, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Юноша признался полицейским, что собрал каннабис в черте города для собственного употребления.

Молодой человек прошёл освидетельствование на наркотическое опьянение, которое дало положительный результат. Так что он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9. КоАП.

Проведённая экспертиза показала: изъятое – это марихуана общим весом более 388 граммов.

- Несмотря на юный возраст, злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Он нигде не работает и не учится, - отметили в министерстве внутренних дел.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». По этой статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале августа в Прибайкальском районе оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя, собиравшего коноплю. Его поймали прямо на поле. 
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