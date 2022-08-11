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В Бурятии 18-летнего парня поймали с мешком конопли

В Бурятии 18-летнего парня поймали с мешком конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодого человека задержали на поле

В Прибайкальском районе Бурятии оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя, собиравшего коноплю. Его поймали прямо на поле недалеко от села Троицкое.

- У молодого человека изъят полимерный мешок. Проведённой экспертизой установлено, что в мешке 5,6 килограмма марихуаны, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Задержанный рассказал полицейским, что собирал наркотическое средство для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, наркотических средств в крупном размере».

- Предварительно у сельчанина установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования будет решён вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП, - уточнили в МВД по Бурятии.




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