Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах

В Улан-Удэ полиция задержала поджигателя, который уничтожал дома в СНТ «Зенит». Им оказался тот же мужчина, что совершил серию поджогов в этом же СНТ два года назад. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Поджоги в «Зените» в этом году начались в начале августа. Каждую ночь со 2 по 5 число там горели дома (в том числе жилые), а также надворные постройки. Местные жители, боящиеся за свою жизнь, начали нести ночные дозоры. О помощи они также просили власти Улан-Удэ и главу Бурятии. «Поджоги продолжаются! Пожар за пожаром!» - били тревогу местные жители.
Сегодня стало известно, что поджигатель задержан. Ему 30 лет. Этот мужчина хорошо знаком как полицейским, так и местным жителям. Именно он ещё два года совершил серию поджогов в том же СНТ «Зенит». Тогда, в 2020 году, он поджигал постройки по ночам с 1 по 19 июня. Особенное удовольствие пироману доставляло то, что он сам участвовал в тушении. Когда пламя разгоралось, мужчина выбегал на улицу и помогал местным жителям бороться с огнём. Как-то он даже выдал себя за очевидца и пообщался с полицейскими, соврав им, что видел поджигателя и даже пытался его догнать. Собственно, так тогда его и поймали: сперва следователи заметили несостыковки в показаниях, а затем провели исследование ДНК – на месте одного из происшествий поджигатель обронил свою кепку.
В несовершеннолетнем возрасте фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за поджог.
В августе этого года мужчина действовал по той же схеме.
- Следствием установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения в период со 2 по 5 августа ночью проникал в дачные дома и, используя зажигалку, поджигал различные вещи – газеты, журналы, старую одежду, покрывало. Когда огонь разгорался, он выбегал из горящего дома. После двух фактов поджогов он вместе с жителями товарищества участвовал в рейдовых мероприятиях для пресечения подобных фактов. Также активно оказывал содействие в выявлении и задержании поджигателей, - рассказали в министерстве внутренних дел.
Задержанный свою вину признал полностью. На допросе он вновь, как и два года назад, не смог внятно прояснить свою цель.
- Никакую цель не преследовал. Объяснить своё поведение не могу, - признался пироман.
Сумма ущерба по одному факту составила 200 тысяч рублей, по двум другим материальный убыток устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Кстати, мужчина сам живёт в том же СНТ «Зенит».