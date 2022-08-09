09 августа

08 августа

Популярное

Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах

Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Поджигателем домов в СНТ «Зенит» оказался хорошо известный местным жителям пироман

В Улан-Удэ полиция задержала поджигателя, который уничтожал дома в СНТ «Зенит». Им оказался тот же мужчина, что совершил серию поджогов в этом же СНТ два года назад. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Поджоги в «Зените» в этом году начались в начале августа. Каждую ночь со 2 по 5 число там горели дома (в том числе жилые), а также надворные постройки. Местные жители, боящиеся за свою жизнь, начали нести ночные дозоры. О помощи они также просили власти Улан-Удэ и главу Бурятии. «Поджоги продолжаются! Пожар за пожаром!» - били тревогу местные жители.

Сегодня стало известно, что поджигатель задержан. Ему 30 лет. Этот мужчина хорошо знаком как полицейским, так и местным жителям. Именно он ещё два года совершил серию поджогов в том же СНТ «Зенит». Тогда, в 2020 году, он поджигал постройки по ночам с 1 по 19 июня. Особенное удовольствие пироману доставляло то, что он сам участвовал в тушении. Когда пламя разгоралось, мужчина выбегал на улицу и помогал местным жителям бороться с огнём. Как-то он даже выдал себя за очевидца и пообщался с полицейскими, соврав им, что видел поджигателя и даже пытался его догнать. Собственно, так тогда его и поймали: сперва следователи заметили несостыковки в показаниях, а затем провели исследование ДНК – на месте одного из происшествий поджигатель обронил свою кепку.

В несовершеннолетнем возрасте фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за поджог.

В августе этого года мужчина действовал по той же схеме.

- Следствием установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения в период со 2 по 5 августа ночью проникал в дачные дома и, используя зажигалку, поджигал различные вещи – газеты, журналы, старую одежду, покрывало. Когда огонь разгорался, он выбегал из горящего дома. После двух фактов поджогов он вместе с жителями товарищества участвовал в рейдовых мероприятиях для пресечения подобных фактов. Также активно оказывал содействие в выявлении и задержании поджигателей, - рассказали в министерстве внутренних дел.

Задержанный свою вину признал полностью. На допросе он вновь, как и два года назад, не смог внятно прояснить свою цель.

- Никакую цель не преследовал. Объяснить своё поведение не могу, - признался пироман.

 
Сумма ущерба по одному факту составила 200 тысяч рублей, по двум другим материальный убыток устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Кстати, мужчина сам живёт в том же СНТ «Зенит».

Поджог пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии преступник с шампуром отобрал у туриста автомобиль
В Бурятии преступник с шампуром отобрал у туриста автомобиль
Происшествия, 09.08.2022
Угонщик, угрожавший водителю шампуром, пошёл на преступление после ссоры с женой
Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах
Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах
Происшествия, 09.08.2022
Поджигателем домов в СНТ «Зенит» оказался хорошо известный местным жителям пироман
В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути
В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути
Происшествия, 09.08.2022
В прошлом году здесь поезд насмерть сбил девочку
В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом
В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом
Происшествия, 09.08.2022
Пожар произошёл в частном секторе
В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
Происшествия, 09.08.2022
Девочка погибла в столкновении минивэна и большегруза
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
Происшествия, 09.08.2022
Трагедия произошла, когда ребёнок играл
В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
Происшествия, 08.08.2022
На скульптуру было потрачено более 700 тысяч рублей
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
Происшествия, 08.08.2022
Молодой человек после убийства обыскал одежду покойного
В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину
В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину
Происшествия, 08.08.2022
Вандалы варварски срубили рябину, при этом убрав за собой ветки
В центре Улан-Удэ встали трамваи
В центре Улан-Удэ встали трамваи
Происшествия, 08.08.2022
Возникли неполадки на контактной сети
В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем
В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Происшествия, 08.08.2022
Водитель и пассажир автомобиля не пострадали
В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале
В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале
Происшествия, 08.08.2022
Мужчина подозревается в совершении в ДТП с пострадавшим
Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Происшествия, 08.08.2022
Водитель, который насмерть сбил медвежонка, установлен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^