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В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной

В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Микроавтобус и пожарная машина столкнулись лоб в лоб

19 июля около 17 часов в Тарбагатайском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Вблизи села Нижний Саянтуй столкнулись микроавтобус и пожарная машина.

- В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пассажиров в микроавтобусе не было, уточнили в Госавтоинспекции.

Видео, которое снял проезжавший мимо очевидец, появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». На нём запечатлена колонна из пожарных автомобилей. В один из них лоб в лоб и врезался микроавтобус.

Обстоятельства ДТП полицейские сейчас устанавливают. Подробности станут известны позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная автоаварии была зарегистрирована 17 июля в Мухоршибирском районе. Погиб мужчина, который выпал из кабины трактора. По своему пассажиру проехался пьяный водитель. 
ДТП смерть пожарные автомобили

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