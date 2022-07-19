Микроавтобус и пожарная машина столкнулись лоб в лоб
19 июля около 17 часов в Тарбагатайском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Вблизи села Нижний Саянтуй столкнулись микроавтобус и пожарная машина.
- В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Пассажиров в микроавтобусе не было, уточнили в Госавтоинспекции.
Видео, которое снял проезжавший мимо очевидец, появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». На нём запечатлена колонна из пожарных автомобилей. В один из них лоб в лоб и врезался микроавтобус.
Обстоятельства ДТП полицейские сейчас устанавливают. Подробности станут известны позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная автоаварии была зарегистрирована 17 июля в Мухоршибирском районе. Погиб мужчина, который выпал из кабины трактора. По своему пассажиру проехался пьяный водитель.
В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной
Происшествия, Фото:
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