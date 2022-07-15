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В Забайкалье вынесли приговор хозяйке собак, загрызших девочку

В Забайкалье вынесли приговор хозяйке собак, загрызших девочку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина содержала 13 беспородных собак

В Забайкальском крае Читинский районный суд вынес приговор жительнице села Домна, чьи 13 собак напали на семилетнюю девочку и насмерть загрызли её.

Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил её к ограничению свободы на срок 1 год и 10 месяцев. Кроме того, ей запретили заниматься разведением и содержанием собак на 2 года и 10 месяцев.

У женщины было 13 беспородных собак, которых она содержала на участке без надёжного ограждения. 22 января стая убежала со двора и напала на семилетнюю девочку, возвращавшуюся домой из музыкальной школы.

Тело девочки нашли на пустыре – на нём было множество укусов.

Изначально предполагалось, что на ребёнка напали бездомные собаки. Однако затем следствие установило, что это были домашние псы, живущие у местной жительницы.

Соболезнования родным погибшей девочки выражал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. «Снова страшный случай нападения собак. У наших соседей в Забайкальском крае. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ребёнка, всем жителям Забайкалья. Месяц назад из-за бродячих собак погибла женщина в Якутске, год назад пострадала девушка в Улан-Удэ», - писал мэр в соцсети.
причинение смерти по неосторожности собаки

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