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В Улан-Удэ по время концерта «Любэ» произошла эвакуация

В Улан-Удэ по время концерта «Любэ» произошла эвакуация
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На место срочно выехали специалисты-взрывотехники Росгвардии

Вечером 19 июня в Улан-Удэ поступило сообщение о минировании Физкультурно-спортивного комплекса, там в это время как раз шёл концерт группы «Любэ» (6+). Сотрудники экстренных служб организовали оцепление территории и эвакуацию зрителей и сотрудников ФСК.

По словам зрителей, эвакуация прошла спокойно.

- Объявили 20-минутный перерыв, часть людей вышла. И тут к завершению перерыва, вышел какой-то мужчина, сказал: «Просим не волноваться, но вам нужно покинуть ФСК на 1-1,5 часа. Чтобы специалисты осмотрели здание». Люди спокойно вышли и ждали на улице, часть, конечно, уехала домой и не вернулись, - рассказал «Байкал-Daily» посетитель концерта.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Через полтора часа концерт продолжился. При входе все зрители проходили через металлоискатель, а также у них осматривали сумки.

Юбилейный концерт группы «Любэ» был посвящён 65-летию бессменного вокалиста Николая Расторгуева. Пришедшие на мероприятие слушатели остались в восторге. 
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