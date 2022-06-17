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В Улан-Удэ парень выкинул наркотики перед росгвардейцами

В Улан-Удэ парень выкинул наркотики перед росгвардейцами
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
К молодому человеку росгвардейцы подошли во дворе жилого дома

Вечером группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулировала Октябрьский район Улан-Удэ. Во время службы сотрудники обратили внимание на молодого человека, распивавшего алкоголь во дворе жилого дома.

Росгвардейцы подошли к нему и потребовали прекратить нарушать общественный порядок. В это время, вытащив руку из кармана, молодой человек попытался незаметно выкинуть на землю небольшой полиэтиленовый свёрток.

- В целлофановой обёртке от пачки сигарет была обнаружена травянистая масса. Результаты экспертизы показали, что вещество является гашишным маслом, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный, 24-летний житель Заиграевского района, был доставлен в отдел полиции. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Отметим, молодой человек уже ранее судим за аналогичное преступление.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2021 года в Улан-Удэ произошёл аналогичный случай. Мужчина, которого остановили для проверки росгвардейцы, выбросил из кармана пачку сигарет, надеясь, что это не заметят. В пачке оказалась конопля.

наркотики Росгвардия

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