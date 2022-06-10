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Жители Бурятии почувствовали очередное землетрясение

Жители Бурятии почувствовали очередное землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В домах тряслась мебель и звенела посуда

Ранним утром 10 июня, в 6.36 часов жители Бурятии вновь ощутили землетрясение.

Подземный толчок магнитудой 4 и энергетическим классом 11,2 произошёл в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Бурятии. об этом сообщает Интерфакс по ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 6:36. Эпицентр находился в центральной части Байкала в 20 км юго-восточнее устья реки Анга - в 112 км северо-восточнее эпицентра сильного землетрясения магнитудой 5,7, случившегося 8 июня в южной части Байкала.

Согласно оперативной информации, сейсмособытие ощущалось в посёлках Сухая (26 км от эпицентра, Бурятия), Еланцы, Черноруд (30 и 32 км, Иркутская область) - 4 балла; Оймур (45 км, Бурятия), Куреть (45 км, Иркутская область) - 3-4 балла; Бугульдейка, Хужир (Иркутская область), Кудара (Бурятия) - 3 балла.

Подземные толчки разбудили многих жителей Бурятии. Взволнованные сообщения люди пишут в социальных сетях. Подписчики паблика «Аноним 03» отмечают, что это землетрясение было гораздо слабее, чем то, что произошло 8 июня: «Да, было, но слабее гораздо», «Трясло постель. Думала, показалось. Нет», «Почувствовала очень слабо», «Было, тарелки звенели», «Гул бы, и не сильное, но было», «Только глаза открыла и снова сюрприз», «А мне показалось, что два раза было».

- Хорошо так тряхнуло. Холодильник звенел аж, - рассказал «Байкал-Daily» житель Улан-Удэ.

Однако кто-то и вовсе не ощутил подземных толчков. О землетрясении они узнали из сообщений в соцсетях и мессенджерах: «Опять проспал и ничего не почувствовал», «Что-то не ощутила», «Да не было ничего», «Нет, не чувствовала, хотя рано проснулась. Говорят, в своём доме мало чувствительности», «Вообще не почувствовал, спал».

Как сообщал «Байкал-Daily», сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло вечером 8 июня в акватории озера Байкал. В эпицентре интенсивность составила 8 баллов. Длительные и мощные толчки сильно испугали жителей Бурятии и Иркутской области.

Также подземные толчки ощутили жители других регионов, в том числе Забайкальского и Красноярского краёв. 
землетрясение

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