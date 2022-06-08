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Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение

Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
По предварительным данным, интенсивность толчков в эпицентре составила 8,4 баллов

Вечером 8 июня жителей Бурятии сильно испугало землетрясение. Подземные толчки начались примерно в 20.25 часов и длились не менее 30 секунд.

Ощутили землетрясение во всех, в том числе отдалённых, районах Бурятии, а также в Иркутской области и Забайкальском крае.

Стены ходили ходуном, рассказывают улан-удэнцы. Особенно не повезло тем, кто живёт на верхних этажах. «При первых толчках меня будто с ног сбили. Стены шатались очень сильно, была сильная качка», - рассказала жительница высотки.

В квартирах и домах тряслась мебель, открывались дверцы шкафов, падала посуда, расплескались аквариумы. На припаркованных машинах срабатывала сигнализация. «Чуть не улетел», «Сильно трясло», «Такое ощущение, что мой деревянный дом чуть не снесло». Практически все признаются, что очень испугались. И все сходятся во мнении, что это сильнейшее за последнее время землетрясение.

По наблюдениям, особенно сильные толчки почувствовали в Селенгинском районе. Жители Гусиноозёрска рассказывают, что даже слышали страшный гул перед землетрясением.

Многие жители в панике выбегали на улицу. 

Сайт Байкальского филиала СО РАН, где фиксируется информация о последних сейсмособытиях, сейчас недоступен. Издание WEACOM.RU приводит комментарий ГУ МЧС по Иркутской области. По данным ведомства, эпицентр находился в 17 км от посёлка Большое Голоустное на акватории Байкала. Интенсивность в эпицентре составила 8,4 баллов.

В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что информация о силе толчков в республике уточняется. 
землетрясение

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