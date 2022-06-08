Мужчина забрал из банкомата только карту, а деньги забыл
7 июня в полицию с заявлением о краже денег обратился 61-летний житель города Кяхта. Он сообщил, что неделю назад вместе со знакомым поехал в отделение банка. Отдав ему свою банковскую карту, попросил снять шесть тысяч рублей. Сам мужчина остался ждать в машине, так как не умеет пользоваться банкоматом.
Вставив карту в банкомат, знакомый сделал запрос на получение денег. Однако в спешке забрал только карту, а про наличные забыл.
- Когда отсутствие средств в кошельке всё же было замечено, мужчина вернулся в банк, чтобы уточнить, состоялся ли факт выдачи банкоматом денег или в системе произошёл сбой. После получения ответа о выполнении операции стало понятно: средства были похищены, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний посетитель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Обнаружив в купюроприёмнике чужие деньги, он забрал их и потратил на личные нужды. Вор нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичная кража произошла в феврале в супермаркете в Улан-Удэ. Женщина пришла снять деньги, но отвлёкшись на телефонный разговор, забыла забрать банкноты из банкомата. Этим воспользовался другой посетитель.
Жителя Бурятии задержали за кражу забытых в банкомате денег
Происшествия, Фото:
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