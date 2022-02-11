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Улан-удэнец украл 28 тысяч рублей, забытые в банкомате

Улан-удэнец украл 28 тысяч рублей, забытые в банкомате
Происшествия, 
Женщина забыла забрать крупную сумму, отвлекшись на телефон

Утром 5 февраля в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась 37-летняя улан-удэнка с заявлением о краже крупной суммы – 28 тысяч рублей.

Выяснилось, что хищение кража произошла днём ранее в магазине самообслуживания в посёлке Восточный. Женщина пришла туда снять деньги, но отвлёкшись на телефонный разговор, забыла забрать банкноты из купюроприёмника.



- Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине и выяснили, что деньги похитил мужчина, стоявший у расположенного рядом банкомата. Уходя из магазина после проведения операций по своей банковской карте, он обнаружил в купюроприёмнике соседнего устройства банкноты и забрал их. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – 39-летний местный житель – был установлен и задержан полицейскими. Украденные средства у него изъяты в полном объёме, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Он подрабатывает вахтовым методом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

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