В Улан-Удэ пьяный водитель предложил сотрудникам ДПС 10 тысяч

Ночью 20 мая на улице Кольцова в Улан-Удэ экипаж ДПС остановил автомобиль Honda CR-V. За рулём находился 49-летний мужчина, который был пьян.
Сотрудники начали оформлять административный материал. Понимая, что скоро лишится водительских прав, мужчина попытался «договориться» с инспекторами. Он предложил им взятку в 10 тысяч рублей и попросил отпустить его.
Полицейские ответили отказом. Теперь водителю грозит «уголовка», сейчас пока проводится доследственная проверка.
В УГИБДД по Бурятии напомнили, что служебный автотранспорт сотрудников ДПС оборудован системой видеофиксации, записывающей все действия водителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году было зафиксировано более 40 попыток подкупа полицейских. Чаще всего взятки предлагают как раз автоинспекторам. В конце прошлого года МВД по Бурятии показало кадры с видеокамер, запечатлевших такие попытки.
«Лишение мне не нужно. Пожалуйста, договоримся?» - предлагал один из пойманных на пьяной езде водителей.
А в июле 2021 года житель Омской области, приехавший в Бурятию в командировку, сел пьяным за руль, чтобы добраться до Байкала. Мужчина несколько раз предлагал автоинспекторам взятку и, несмотря на отказы, положил под коврик свёрток с деньгами.
Справка:
В соответствии с Уголовным кодексом (статья 291): дача взятки должностному лицу лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу), наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 1 года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
Автомобилисты могут сообщать в органы полиции на «телефон доверия» о неправомерных действиях со стороны сотрудников ГИБДД и фактах проявления коррупции. Номер «телефона доверия» 8(3012) 29-22-92 размещен на патрульных автомобилях, на официальном сайте и информационных стендах в подразделениях Госавтоинспекции. По каждому обращению проводится необходимая проверка и принимаются соответствующие меры.