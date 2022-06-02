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В Улан-Удэ пьяный водитель предложил сотрудникам ДПС 10 тысяч

В Улан-Удэ пьяный водитель предложил сотрудникам ДПС 10 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяного водителя поймали ночью

Ночью 20 мая на улице Кольцова в Улан-Удэ экипаж ДПС остановил автомобиль Honda CR-V. За рулём находился 49-летний мужчина, который был пьян.

Сотрудники начали оформлять административный материал. Понимая, что скоро лишится водительских прав, мужчина попытался «договориться» с инспекторами. Он предложил им взятку в 10 тысяч рублей и попросил отпустить его.

Полицейские ответили отказом. Теперь водителю грозит «уголовка», сейчас пока проводится доследственная проверка.

В УГИБДД по Бурятии напомнили, что служебный автотранспорт сотрудников ДПС оборудован системой видеофиксации, записывающей все действия водителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году было зафиксировано более 40 попыток подкупа полицейских. Чаще всего взятки предлагают как раз автоинспекторам. В конце прошлого года МВД по Бурятии показало кадры с видеокамер, запечатлевших такие попытки.

«Лишение мне не нужно. Пожалуйста, договоримся?» - предлагал один из пойманных на пьяной езде водителей.

А в июле 2021 года житель Омской области, приехавший в Бурятию в командировку, сел пьяным за руль, чтобы добраться до Байкала. Мужчина несколько раз предлагал автоинспекторам взятку и, несмотря на отказы, положил под коврик свёрток с деньгами.

Справка:

В соответствии с Уголовным кодексом (статья 291): дача взятки должностному лицу лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу), наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 1 года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Автомобилисты могут сообщать в органы полиции на «телефон доверия» о неправомерных действиях со стороны сотрудников ГИБДД и фактах проявления коррупции. Номер «телефона доверия» 8(3012) 29-22-92 размещен на патрульных автомобилях, на официальном сайте и информационных стендах в подразделениях Госавтоинспекции. По каждому обращению проводится необходимая проверка и принимаются соответствующие меры.


покушение на дачу взятки должностному лицу ГИБДД

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