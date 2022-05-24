В Улан-Удэ эксгибиционист оголяется перед детьми



Эксгибициониста заметили возле детского сада и школы. По словам стеклозаводчан, мужчина при встрече с детьми снимает шорты и оголяет интимную часть тела.



- Наши отважные мужчины, конечно, объяснили ему, что так не надо делать. Но мало ли что. Я прошу проявить бдительность и предупредить детей, - говорится в сообщении.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту в полицию сообщений не поступало. Однако по публикациям в соцсетях проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ задержали 70-летнего извращенца, который на остановке общественного транспорта «Станция Заудинская» демонстрировал девочке оголённые половые органы. 11-летняя школьница сильно напугалась. Пенсионера объявили в розыск и благодаря активной помощи жителей Бурятии вскоре нашли. Ему предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».