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В Улан-Удэ эксгибиционист оголяется перед детьми

В Улан-Удэ эксгибиционист оголяется перед детьми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Эксгибиционист поджидает детей у школы и детского сада. 18+

Жители улан-удэнского микрорайона Стеклозавод бьют тревогу из-за местного эксгибициониста. Неизвестный мужчина оголяет нижнюю часть тела, рассказывают очевидцы.

Тревожное сообщение горожане опубликовали в местном вайбер-чате, позже его репостнули в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».


 
Эксгибициониста заметили возле детского сада и школы. По словам стеклозаводчан, мужчина при встрече с детьми снимает шорты и оголяет интимную часть тела. 

- Наши отважные мужчины, конечно, объяснили ему, что так не надо делать. Но мало ли что. Я прошу проявить бдительность и предупредить детей, - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту в полицию сообщений не поступало. Однако по публикациям в соцсетях проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ задержали 70-летнего извращенца, который на остановке общественного транспорта «Станция Заудинская» демонстрировал девочке оголённые половые органы. 11-летняя школьница сильно напугалась. Пенсионера объявили в розыск и благодаря активной помощи жителей Бурятии вскоре нашли. Ему предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». 
эксгибиционизм

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