Пожар произошёл на заимке
Утром 21 мая на территории Курумканского района произошло загорание животноводческой стоянки в местности «Харгана» сельского поселения «Барагхан».
К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 18-го Курумканского отряда ГПС Бурятии, добровольные пожарные ДПК села, администрация района и местное население.
Жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. «Первыми на ликвидацию пожара прибыли добровольные пожарные. До прибытия основных сил пожарной охраны добровольцы сдерживали распространение огня и не допустили перехода огня на другие строения. Совместными усилиями пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего распространения огня», - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара огнём уничтожены жилой дом, летний дом, гараж и сарай. Общая площадь пожара составила 145 кв. м. Пострадавших нет. Предположительно, очаг загорания был в сарае. По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
В селе Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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