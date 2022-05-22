В селе Бурятии сгорел жилой дом

Пожар произошёл на заимке



Утром 21 мая на территории Курумканского района произошло загорание животноводческой стоянки в местности «Харгана» сельского поселения «Барагхан».



К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 18-го Курумканского отряда ГПС Бурятии, добровольные пожарные ДПК села, администрация района и местное население.



Жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. «Первыми на ликвидацию пожара прибыли добровольные пожарные. До прибытия основных сил пожарной охраны добровольцы сдерживали распространение огня и не допустили перехода огня на другие строения. Совместными усилиями пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего распространения огня», - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара огнём уничтожены жилой дом, летний дом, гараж и сарай. Общая площадь пожара составила 145 кв. м. Пострадавших нет. Предположительно, очаг загорания был в сарае. По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.





