В республике объявлено штормовое предупреждение
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 мая, ближайшие 2-7 часов местами по республике ожидается очень сильный ветер 25-28 м/с, грозы, шквал, пыльные бури.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.
- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Во время сильного ветра: находясь дома, закройте окна; находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи); обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, - предупреждают специалисты.
Они настоятельно рекомендуют ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.
В Бурятии ожидается шквалистый ветер
Общество, Фото:
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