 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 апреля

03 апреля

Популярное

В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку

В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку
Происшествия, 
В поисках всю ночь участвовали полицейские, добровольцы, а также местные жители

В воскресенье, 3 апреля, в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пропала восьмилетняя девочка. Её поиски шли всю ночь и благополучно завершились утром 4 апреля.

- Срочная заявка на поиск поступила в отряд в 23:00. К работе оперативно подключилась команда опытных специалистов: региональные координатор, инфорги, старший на месте, старшие поисковых групп. Инфогруппа усилена федеральными инфоргами - поиск стартовал с работы детского прозвонщика, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Бурятии.

В поисках участвовали полицейские, добровольцы отряда, а также местные жители. Они прочёсывали местность в непосредственной близости от села, расклеивали ориентировки в зоне поиска, патрулировали улицы, осматривали заброшенные строения и жилые постройки.


Девочка нашлась утром в понедельник, 4 апреля. О том, что поиски благополучно завершены, стало известно в 10-м часу утра.

- Девочка была обнаружена местным жителем на территории его участка, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Что случилось с ребёнком, сейчас устанавливается. 
пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку
В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку
Происшествия, 04.04.2022
В поисках всю ночь участвовали полицейские, добровольцы, а также местные жители
В Бурятии в ДТП погиб молодой человек, четверо пострадали
В Бурятии в ДТП погиб молодой человек, четверо пострадали
Происшествия, 04.04.2022
В Баргузинском районе произошло страшное смертельное ДТП
В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину
В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину
Происшествия, 03.04.2022
К деблокировке пострадавшего были привлечены также пожарные
На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу
На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу
Происшествия, 02.04.2022
Женщина-водитель выехала на лёд, игнорируя запрещающие знаки
В Улан-Удэ потушили пожар на острове Измайловский
В Улан-Удэ потушили пожар на острове Измайловский
Происшествия, 02.04.2022
Из-за болотистой местности техника не могла проехать к месту пожара
В Бурятии лавина сошла на туристов
В Бурятии лавина сошла на туристов
Происшествия, 02.04.2022
Пострадал один из туристов
В Улан-Удэ полыхает трава
В Улан-Удэ полыхает трава
Происшествия, 02.04.2022
Клубы дымы поднимались высоко в небо
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 02.04.2022
«Лада Калина» врезалась в «Приус»
В Улан-Удэ в пяти домах отключали отопление
В Улан-Удэ в пяти домах отключали отопление
Происшествия, 02.04.2022
На трубопроводе произошла утечка
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия, 02.04.2022
Инцидент произошёл в районе кольцевой развязки
В Улан-Удэ проводят проверку после смерти роженицы
В Улан-Удэ проводят проверку после смерти роженицы
Происшествия, 01.04.2022
Без матери остались двое новорождённых детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^