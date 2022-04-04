В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку







Девочка нашлась утром в понедельник, 4 апреля. О том, что поиски благополучно завершены, стало известно в 10-м часу утра.



- Девочка была обнаружена местным жителем на территории его участка, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт».



Что случилось с ребёнком, сейчас устанавливается.



В воскресенье, 3 апреля, в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пропала восьмилетняя девочка. Её поиски шли всю ночь и благополучно завершились утром 4 апреля.- Срочная заявка на поиск поступила в отряд в 23:00. К работе оперативно подключилась команда опытных специалистов: региональные координатор, инфорги, старший на месте, старшие поисковых групп. Инфогруппа усилена федеральными инфоргами - поиск стартовал с работы детского прозвонщика, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Бурятии.В поисках участвовали полицейские, добровольцы отряда, а также местные жители. Они прочёсывали местность в непосредственной близости от села, расклеивали ориентировки в зоне поиска, патрулировали улицы, осматривали заброшенные строения и жилые постройки.