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Улан-удэнца арестовали за нацистскую татуировку на затылке

Улан-удэнца арестовали за нацистскую татуировку на затылке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О мужчине с непозволительной татуировкой сообщили посетители бара

За демонстрацию нацистской татуировки к административной ответственности привлечён 29-летний улан-удэнец.

Молодой человек пришёл в октябре в питейное заведение. Посетители обратили внимание на его татуировки на затылке – там набита нацистская символика. Об этом очевидцы сообщили в полицию.

- Нарушитель был доставлен в отдел полиции, где составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3 КоАП. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе – за экстремизм. В ноябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы и вновь привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление, совершенное в марте текущего года, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Свою вину задержанный признал. Он рассказал, что недавно женился, трудоустроен и заверил, что намерен начать нормальную жизнь.

Суд назначил нарушителю административное наказание в виде ареста сроком пять суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в Улан-Удэ очевидцы запечатлели автомобиль с изображением свастики на стекле.

В ночь на 3 апреля в Кяхте на доме неизвестные нарисовали свастику
татуировка полиция

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