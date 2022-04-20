О мужчине с непозволительной татуировкой сообщили посетители бара
За демонстрацию нацистской татуировки к административной ответственности привлечён 29-летний улан-удэнец.
Молодой человек пришёл в октябре в питейное заведение. Посетители обратили внимание на его татуировки на затылке – там набита нацистская символика. Об этом очевидцы сообщили в полицию.
- Нарушитель был доставлен в отдел полиции, где составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3 КоАП. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе – за экстремизм. В ноябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы и вновь привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление, совершенное в марте текущего года, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Свою вину задержанный признал. Он рассказал, что недавно женился, трудоустроен и заверил, что намерен начать нормальную жизнь.
Суд назначил нарушителю административное наказание в виде ареста сроком пять суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в Улан-Удэ очевидцы запечатлели автомобиль с изображением свастики на стекле.
В ночь на 3 апреля в Кяхте на доме неизвестные нарисовали свастику.
Улан-удэнца арестовали за нацистскую татуировку на затылке
Происшествия, Фото:
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