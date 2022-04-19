В Улан-Удэ на детской площадке нашли труп

Нападавшие же бросили избитого пенсионера на детской площадке и ушли на свою базу. Через некоторое время мужчина скончался на месте.



Утром его тело обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.



Утром 16 апреля на детской площадке в посёлке Матросова в Улан-Удэ обнаружили труп.Личность погибшего установлена, это 66-летний пенсионер. Он скончался от травм головы, тела и повреждений внутренних органов.По подозрению в совершении преступления задержаны два молодых человека, 18 и 27 лет. По данным следствия, обвиняемые трудились неподалеку от места происшествия на производственной базе. 15 апреля они допоздна задержались на работе, поэтому не смогли уехать домой.- По пути с остановки обратно на базу молодые люди купили спиртное и стали его употреблять на детской площадке возле магазина. В этот момент к ним подошли пожилой мужчина со своей сожительницей. Познакомившись, они стали компанией распивать алкоголь. Спустя некоторое время мужчина принялся требовать от новых знакомых, чтобы они приобрели ещё спиртного. Из-за этого между ними возникла ссора, в ходе которой молодые люди жестоко избили пенсионера. Сожительница попыталась вмешаться, однако молодые люди пригрозили ей, после чего женщина убежала домой и там уснула, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.