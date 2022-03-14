Инцидент произошёл возле железнодорожного переезда
Днём 13 марта на улице Залесная в Улан-Удэ, недалеко от железнодорожного переезда Почтовка прохожие обнаружили гранату. На место вызвали сотрудники спецслужб.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет.
- Сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет является пластмассовой страйкбольной гранатой, не предстающей опасности, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Находку передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай произошёл в столице Бурятии в июне 2021 года на улице Цивилёва. Тогда оцепляли территорию, а на месте работали взрывотехники из-за найденной гранаты. Она тоже оказалась страйкбольной.
В Улан-Удэ взрывотехников вызвали из-за пластмассовой гранаты
Происшествия, Фото:
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