В Бурятии осудили рыбаков, перекрывших сетью русло реки

Браконьеры рыбачили в нерестовый период



Двое жителей Кяхтинского района Бурятии признаны виновными в незаконном вылове рыбы.



11 июня 2021 года они выехали на моторной лодке на Селенгу. С помощью сети (запрещённого орудия лова) они перекрыли большую часть русла реки. Когда мужчин задержали, у них изъяли 10 рыб.



В их сети попали пять амурских сазанов, два карася, два лещей и одни амурский сом.



- Мужчины производили вылов рыбы в запрещённое время, на миграционных путях нереста, при этом использовали сети и моторную лодку, что прямо запрещено законом о любительском рыболовстве и правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, - сообщили в пресс-службе райсуда.



Ущерб составил 14, 1 тысяч рублей, который браконьеры возместили. Однако суд посчитал, что этого для прекращения уголовного дела не достаточно.



- Суд учёл, что незаконная добыча всех видов водных биоресурсов в период и в местах нереста влечёт безвозвратное изъятие рыбы из среды её обитания, что приводит к снижению численности и истреблению популяции рыбы, - пояснили в суде.



Помимо этого, использование моторной лодки и сетей, перекрытие большей части русла реки является таким способом рыбной ловли, который может повлечь массовое уничтожение рыбы в нерестовый период и невосполнимый урон популяциям водных биоресурсов.



Суд назначил рыбакам наказание каждому 2 года 6 месяцев условно. Также у них изъяли моторную лодку, сети и другие приспособления для незаконной рыбной ловли.



Приговор не вступил в законную силу.

