Браконьеры рыбачили в нерестовый период
Двое жителей Кяхтинского района Бурятии признаны виновными в незаконном вылове рыбы.
11 июня 2021 года они выехали на моторной лодке на Селенгу. С помощью сети (запрещённого орудия лова) они перекрыли большую часть русла реки. Когда мужчин задержали, у них изъяли 10 рыб.
В их сети попали пять амурских сазанов, два карася, два лещей и одни амурский сом.
- Мужчины производили вылов рыбы в запрещённое время, на миграционных путях нереста, при этом использовали сети и моторную лодку, что прямо запрещено законом о любительском рыболовстве и правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Ущерб составил 14, 1 тысяч рублей, который браконьеры возместили. Однако суд посчитал, что этого для прекращения уголовного дела не достаточно.
- Суд учёл, что незаконная добыча всех видов водных биоресурсов в период и в местах нереста влечёт безвозвратное изъятие рыбы из среды её обитания, что приводит к снижению численности и истреблению популяции рыбы, - пояснили в суде.
Помимо этого, использование моторной лодки и сетей, перекрытие большей части русла реки является таким способом рыбной ловли, который может повлечь массовое уничтожение рыбы в нерестовый период и невосполнимый урон популяциям водных биоресурсов.
Суд назначил рыбакам наказание каждому 2 года 6 месяцев условно. Также у них изъяли моторную лодку, сети и другие приспособления для незаконной рыбной ловли.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии осудили рыбаков, перекрывших сетью русло реки
Происшествия, Фото:
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