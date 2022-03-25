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25 марта

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Улан-удэнец зверски расправился с приятелем жены

Улан-удэнец зверски расправился с приятелем жены
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Молодой человек из-за пустяка избил одного человека и убил второго

Ночью 24 марта в доме в садовом товариществе «Строитель» в Улан-Удэ был убит 35-летний мужчина, которого зверски избили по голове. Ещё одного человека с травмой головы госпитализировали в больницу.

Следователи выяснили, что убийство совершил 23-летний молодой человек. На допросе он не стал отрицать свою вину.

По данным следствия, той ночью молодой человек вместе с супругой приехал в гости к её друзьям. Никого из них он до этого не знал.

- Во время застолья из-за нелепого случая, связанного с тем, что пьяный молодой человек перепутал новых знакомых, у него произошла ссора с одним из них. Вместе они вышли на улицу, где молодой человек повалил противника на землю и стал избивать. На выручку мужчине из дома поспешил приятель. Обвиняемый, переключившись на нового противника, также повалил его на землю и стал бить кулаками по лицу. Затем он схватил деревянный брусок и с силой нанёс им удары обоим мужчинам по голове. Один из потерпевших от полученных повреждений скончался на месте, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

После этого нападавший забрал жену и уехал домой. Однако вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

убийство

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