Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки
В Ангарске 19 марта в 18:36 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в 96 квартале города, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
К месту происшествия были направлены четыре пожарных расчёта. Горела квартира на пятом этаже, хозяин находился дома.
Самостоятельно из соседних квартир эвакуировались 12 человек. На момент прибытия первого подразделения на балконе на пятом этаже был виден открытый огонь. В течение 10 минут пожарные ликвидировали возгорание на площади 8 квадратных метров. Огонь повредил балкон, где случилось короткое замыкание электропроводки, там же находилось майнинговое оборудование.
В Ангарске произошёл пожар из-за майнинговой фермы на балконе
Происшествия, Фото:
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