Аэропорт осмотрели взрывотехники ОМОН
Сегодня поступило сообщение об угрозе взрыва в улан-удэнском аэропорту «Байкал».
- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили.
Отметим, накануне из-за анонимных сообщений эвакуировали аэропорты в Волгограде и Саратове. Сегодня аналогичную информацию проверяли на Камчатке.
До этого аэропорт «Байкал» «минировали» 25 января, угроза также оказалась ложной.
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей аэропорта
Происшествия, Фото:
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