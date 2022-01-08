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В Улан-Удэ трупы убитых женщин пролежали в комнате неделю

В Улан-Удэ трупы убитых женщин пролежали в комнате неделю
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трупы обнаружили, когда соседи забили тревогу из-за запаха

В Улан-Удэ в комнате общежития на улице Заиграевская, что находится в микрорайоне Загорск, убили двух женщин, 29 и 35 лет. Подозреваемый в убийстве был задержан вскоре после того, как трупы обнаружили – произошло это спустя неделю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, 30 декабря 2021 года в течение дня 44-летний горожанин употреблял алкогольные напитки в микрорайоне Загорске. На улице возле магазина он познакомился с двумя женщинами, которые пригласили его в гости. Все вместе пришли в комнату общежития и стали распивать спиртное.

Через некоторое время на фоне алкогольного опьянения собутыльники поссорились. Мужчина схватил со стола нож и нанёс множество ударов поочередно обеим женщинам. Он бил по разным частям тела.

От тяжёлых травм женщины скончались на месте. Убийца убежал из общежития.

Спустя неделю соседи, почувствовав неприятный запах, позвонили в специализированные службы. Комнату вскрыли 6 января и обнаружили трупы.

- На след злоумышленника удалось выйти в ходе следственно-оперативных мероприятий при проверке лиц, находившихся под административным надзором. Он был задержан. На допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном управлении.

Известно, что задержанный ранее был судим. 
убийство двух и более лиц

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