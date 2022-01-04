В Улан-Удэ горел торговый павильон









Около пяти часов вечера на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ загорелся отдельно стоящий павильон. В 16:53 первые подразделения были на месте. Спустя 18 минут очаг был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что пострадавших нет. Всего к тушению привлекались 22 человека личного состава и 6 единиц техники.Причина пожара устанавливается.