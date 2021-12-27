В Улан-Удэ на пожаре погибли четыре человека

В ходе тушения пожара обнаружили тела четырёх человек.





Погибшие – молодые люди, личности которых сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным, в ночь на 27 декабря 2021 года компания молодых людей в квартире деревянного дома распивала спиртные напитки; до позднего времени была слышна музыка и громкие голоса. Квартира отапливалась электрическим обогревателем. Ночью, когда все уснули, в спальне, где находился обогреватель, произошло возгорание. Молодые люди, находившиеся внутри, погибли. Дым, распространявшийся из квартиры, заметили соседи, и вызвали пожарных. Остальные жильцы дома не пострадали.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты обугленного электрического обогревателя и проводка к нему. Огонь от прибора по полу распространился на стену и окно. Назначены пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования, - уточнили в следственном управлении.



В Главном управлении МЧС уточнили, что в квартире выгорел пружинный матрас и постельные принадлежности, огнём повреждены потолок и стены на общей площади 10 кв. м. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.





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Сегодня ночью на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в ходе тушения которого обнаружили тела четырёх человек.- Сообщение о загорании поступило пожарным в 01:58. На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части №2 До прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно 15 человек, в том числе один ребёнок. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из квартиры, находящейся на втором этаже. Пожарным потребовалось несколько минут, чтобы полностью ликвидировать очаг, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.