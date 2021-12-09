Пожар обнаружили слишком поздно
Вечером 8 декабря в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии загорелся дом для временного проживания рабочих.
На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнем.
- Здание сгорело полностью на площади 84 кв. м. Люди, проживавшие в доме, не пострадали. Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 8 декабря в местности Лопатки вблизи посёлка Усть-Баргузин сгорели двухэтажный большой дом и гараж.
В Бурятии сгорел дом для рабочих
Происшествия, Фото:
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